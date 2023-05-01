Rain Plaće

Plaće u Rain kreću se od $48,240 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $128,342 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Rain . Zadnje ažuriranje: 9/17/2025