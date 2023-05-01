Imenik tvrtki
Railway
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Railway Plaće

Plaće u Railway kreću se od $11,629 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $199,000 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Railway. Zadnje ažuriranje: 9/17/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Dizajner Proizvoda
$199K
Menadžer Proizvoda
$14.2K
Softverski Inženjer
$11.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Railway je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $199,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Railway je $14,234.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Railway

Povezane tvrtke

  • Uber
  • Roblox
  • Netflix
  • PayPal
  • Dropbox
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi