  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Full-Stack softverski inženjer

Radix Full-Stack softverski inženjer Plaće

Medijan Full-Stack softverski inženjer paketa naknade in Brazil u Radix ukupno iznosi R$126K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Radix. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Medijan paketa
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Ukupno godišnje
R$126K
Razina
Senior
Osnovna plaća
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Radix?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Full-Stack softverski inženjer u Radix in Brazil ima godišnju ukupnu naknadu od R$228,092. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Radix za ulogu Full-Stack softverski inženjer in Brazil je R$125,571.

