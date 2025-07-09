Imenik tvrtki
Qwant
Qwant Plaće

Plaće u Qwant kreću se od $51,290 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $65,771 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Qwant. Zadnje ažuriranje: 11/29/2025

Softverski Inženjer
Median $65.8K
Znanstvenik Podataka
$51.3K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Qwant je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $65,771. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Qwant je $58,530.

Ostali resursi

