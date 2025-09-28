Imenik tvrtki
Qualtrics
Qualtrics Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u Qualtrics kreće se od $159K year za L3 do $510K year za L7. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $202K.

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
Software Engineer I(Početni nivo)
$159K
$120K
$32.1K
$6.5K
L4
Software Engineer II
$215K
$155K
$50.5K
$9.6K
L5
Software Engineer III
$318K
$188K
$102K
$27K
L6
Software Engineer IV
$362K
$208K
$131K
$23.3K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Qualtrics, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Uključeni nazivi

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Qualtrics in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $510,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Qualtrics za ulogu Softverski Inženjer in United States je $196,000.

