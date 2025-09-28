Imenik tvrtki
Qualtrics
Qualtrics Dizajner Proizvoda Plaće

Dizajner Proizvoda naknada in United States u Qualtrics kreće se od $136K year za L3 do $244K year za L5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $200K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qualtrics. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$136K
$120K
$10.5K
$5.9K
L4
$198K
$151K
$40K
$7.6K
L5
$244K
$174K
$44.8K
$24.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Qualtrics, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

The highest paying salary package reported for a Dizajner Proizvoda at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $296,425. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Dizajner Proizvoda role in United States is $189,270.

