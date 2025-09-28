Qualtrics Operacije s Ljudima Plaće

Prosječna Operacije s Ljudima ukupna naknada u Qualtrics kreće se od A$144K do A$205K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qualtrics. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada A$165K - A$193K Australia Uobičajeni Raspon Mogući Raspon A$144K A$165K A$193K A$205K Uobičajeni Raspon Mogući Raspon

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Qualtrics, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

Koji je raspored sticanja u Qualtrics ?

