Prosječna Information Technologist (IT) ukupna naknada u Qualtrics kreće se od $69.5K do $94.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qualtrics. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$74.4K - $89.9K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$69.5K$74.4K$89.9K$94.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Qualtrics, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za jobFamilies.Information Technologist (IT) u Qualtrics ima godišnju ukupnu naknadu od $94,830. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Qualtrics za ulogu jobFamilies.Information Technologist (IT) je $69,488.

