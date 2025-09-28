Imenik tvrtki
Qualtrics
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Znanosti o Podacima

  • Sve Menadžer Znanosti o Podacima plaće

Qualtrics Menadžer Znanosti o Podacima Plaće

Prosječna Menadžer Znanosti o Podacima ukupna naknada in United States u Qualtrics kreće se od $149K do $203K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qualtrics. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$159K - $193K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$149K$159K$193K$203K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Menadžer Znanosti o Podacima prijavas u Qualtrics za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Qualtrics, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Znanosti o Podacima ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

The highest paying salary package reported for a Menadžer Znanosti o Podacima at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $203,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Menadžer Znanosti o Podacima role in United States is $148,750.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Qualtrics

Povezane tvrtke

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi