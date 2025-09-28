Qualtrics Menadžer Znanosti o Podacima Plaće

Prosječna Menadžer Znanosti o Podacima ukupna naknada in United States u Qualtrics kreće se od $149K do $203K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qualtrics. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada $159K - $193K United States Uobičajeni Raspon Mogući Raspon $149K $159K $193K $203K Uobičajeni Raspon Mogući Raspon

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Qualtrics, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

Koji je raspored sticanja u Qualtrics ?

