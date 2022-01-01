Imenik tvrtki
Qualia
Qualia Plaće

Plaće u Qualia kreću se od $55,275 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $256,959 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Qualia. Zadnje ažuriranje: 9/18/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $170K

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $200K
Korisnička Podrška
$55.3K

Znanstvenik Podataka
$118K
Marketing
$102K
Regrutač
Median $155K
Prodaja
$85.4K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$257K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Qualia, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Qualia je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $256,959. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Qualia je $136,300.

