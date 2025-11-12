Imenik tvrtki
Qualcomm
  • Inženjer strojnog učenja

  • Greater San Diego Area

Qualcomm Inženjer strojnog učenja Plaće u Greater San Diego Area

Inženjer strojnog učenja naknada in Greater San Diego Area u Qualcomm kreće se od $194K year za Engineer do $264K year za Staff Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater San Diego Area ukupno iznosi $219K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qualcomm. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Prosjek Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Associate Engineer
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer
$194K
$146K
$27.6K
$20.4K
Senior Engineer
$217K
$173K
$34.6K
$9.4K
Staff Engineer
$264K
$184K
$53.9K
$26.5K
Prikaži 2 više nivoa
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Qualcomm, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (16.65% polugodišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (16.65% polugodišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Qualcomm, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Inženjer strojnog učenja u Qualcomm in Greater San Diego Area ima godišnju ukupnu naknadu od $290,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Qualcomm za ulogu Inženjer strojnog učenja in Greater San Diego Area je $218,333.

