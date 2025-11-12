Imenik tvrtki
Qualcomm
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Strojarski Inženjer

  • Sve Strojarski Inženjer plaće

  • Taiwan

Qualcomm Test inženjer Plaće u Taiwan

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qualcomm. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Potrebno je još samo 4 više Strojarski Inženjer prijavas u Qualcomm za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$676K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Qualcomm, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (16.65% polugodišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (16.65% polugodišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Qualcomm, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Strojarski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Test inženjer u Qualcomm in Taiwan ima godišnju ukupnu naknadu od NT$2,268,449. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Qualcomm za ulogu Test inženjer in Taiwan je NT$1,813,021.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Qualcomm

Povezane tvrtke

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi