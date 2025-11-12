Qualcomm SoC inženjer Plaće

SoC inženjer naknada in United States u Qualcomm kreće se od $141K year za Hardware Engineer do $421K year za Principal Hardware Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $318K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qualcomm. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 33.3 % GOD 1 33.3 % GOD 2 33.3 % GOD 3 Tip Dionica RSU U Qualcomm, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja: 33.3 % stječe se u 1st - GOD ( 33.30 % godišnje )

33.3 % stječe se u 2nd - GOD ( 16.65 % polugodišnje )

33.3 % stječe se u 3rd - GOD ( 16.65 % polugodišnje ) 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Qualcomm, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Qualcomm ?

