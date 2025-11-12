FPGA inženjer naknada in United States u Qualcomm kreće se od $178K year za Senior Hardware Engineer do $251K year za Staff Hardware Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $252K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qualcomm. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$178K
$141K
$22.5K
$14.5K
Staff Hardware Engineer
$251K
$175K
$53.3K
$23.3K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Qualcomm, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (16.65% polugodišnje)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (16.65% polugodišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Qualcomm, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)