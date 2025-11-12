Imenik tvrtki
Qualcomm
Qualcomm ASIC inženjer Plaće u India

ASIC inženjer naknada in India u Qualcomm kreće se od ₹2.69M year za Associate Hardware Engineer do ₹11.45M year za Senior Staff Hardware Engineer. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹6.63M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qualcomm. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹2.69M
₹1.6M
₹403K
₹688K
Hardware Engineer
₹2.39M
₹1.81M
₹566K
₹15K
Senior Hardware Engineer
₹4.96M
₹2.91M
₹1.77M
₹287K
Staff Hardware Engineer
₹7.64M
₹4.92M
₹2.21M
₹507K
Prikaži 2 više nivoa
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Qualcomm, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (16.65% polugodišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (16.65% polugodišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Qualcomm, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za ASIC inženjer u Qualcomm in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹12,587,375. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Qualcomm za ulogu ASIC inženjer in India je ₹6,296,748.

