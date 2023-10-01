Imenik tvrtki
QSC
QSC Plaće

Plaće u QSC kreću se od $35,926 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $137,700 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika QSC. Zadnje ažuriranje: 9/17/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $35.9K
Hardverski Inženjer
$138K
Menadžer Programa
$53K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u QSC je Hardverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $137,700. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u QSC je $53,040.

Ostali resursi