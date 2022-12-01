Direktorij Tvrtki
Qogita
Qogita Plaće

Raspon plaća Qogita je od $63,997 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj proizvoda na donjem kraju do $118,874 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Qogita. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Znanstvenik podataka
$77.5K
Voditelj proizvoda
$64K
Softverski inženjer
$119K

Često postavljena pitanja

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Qogita is Softverski inženjer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $118,874. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Qogita is $77,538.

Ostali resursi