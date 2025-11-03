Imenik tvrtki
Qlik
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Qlik Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Canada u Qlik ukupno iznosi CA$134K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qlik. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Medijan paketa
company icon
Qlik
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$134K
Razina
L3
Osnovna plaća
CA$134K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Qlik?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Qlik in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$174,959. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Qlik za ulogu Softverski Inženjer in Canada je CA$134,115.

