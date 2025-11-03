Imenik tvrtki
Qlik
Qlik Menadžer Proizvoda Plaće

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in United States u Qlik ukupno iznosi $260K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qlik. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Medijan paketa
company icon
Qlik
Product Manager
Boston, MA
Ukupno godišnje
$260K
Razina
L8
Osnovna plaća
$220K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$40K
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Qlik?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Qlik in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $461,375. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Qlik za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $261,000.

