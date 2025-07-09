Imenik tvrtki
Purdue University
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Purdue University Plaće

Plaće u Purdue University kreću se od $19,900 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $132,335 za Ukupne Nagrade na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Purdue University. Zadnje ažuriranje: 9/17/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $72K

Znanstvenik Istraživač

Kemijski Inženjer
Median $70K

Istraživački Inženjer

Strojarki Inženjer
Median $30K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Administrativni Asistent
$19.9K
Znanstvenik Podataka
$119K
Elektroinženjer
$34.3K
Grafički Dizajner
$41.4K
Hardverski Inženjer
$29.9K
Ljudski Resursi
$47.8K
IT Tehnolog
$39K
Menadžer Projekta
$77.6K
Ukupne Nagrade
$132K
Povjerenje i Sigurnost
$98K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Purdue University je Ukupne Nagrade at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $132,335. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Purdue University je $41,392.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Purdue University

Povezane tvrtke

  • SoFi
  • Roblox
  • Apple
  • Lyft
  • Microsoft
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi