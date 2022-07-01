Public.com Plaće

Plaće u Public.com kreću se od $152,235 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $169,150 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Public.com . Zadnje ažuriranje: 10/24/2025