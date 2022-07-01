Imenik tvrtki
Public.com
Public.com Plaće

Plaće u Public.com kreću se od $152,235 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $169,150 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Public.com. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ljudski Resursi
$162K
Dizajner Proizvoda
$169K
Softverski Inženjer
$152K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Public.com je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $169,150. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Public.com je $161,700.

