PT Pertamina
PT Pertamina Plaće

Plaće u PT Pertamina kreću se od $2,731 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $9,766 za Strojarki Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika PT Pertamina. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Grafički Dizajner
$9.7K
Strojarki Inženjer
$9.8K
Menadžer Projekta
$2.7K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u PT Pertamina je Strojarki Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $9,766. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u PT Pertamina je $9,660.

Ostali resursi