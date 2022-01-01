Imenik tvrtki
Proxy
Proxy Plaće

Plaće u Proxy kreću se od $100,500 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $184,075 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Proxy. Zadnje ažuriranje: 11/28/2025

Menadžer Proizvoda
$184K
Softverski Inženjer
$101K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Proxy je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $184,075. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Proxy je $142,288.

Ostali resursi

