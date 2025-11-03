Imenik tvrtki
Provi Prodaja Plaće

Medijan Prodaja paketa naknade in United States u Provi ukupno iznosi $110K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Provi. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Medijan paketa
company icon
Provi
Account Manager
Chicago, IL
Ukupno godišnje
$110K
Razina
-
Osnovna plaća
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Provi?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Provi in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $111,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Provi za ulogu Prodaja in United States je $90,000.

