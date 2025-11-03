Imenik tvrtki
Prosječna Ukupna Naknada

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Proton, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Proton in Switzerland ima godišnju ukupnu naknadu od CHF 198,260. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Proton za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Switzerland je CHF 145,277.

