Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Spain u Proton ukupno iznosi €72.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Proton. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Medijan paketa
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Ukupno godišnje
€72.2K
Razina
L2C
Osnovna plaća
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Proton, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Proton in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €90,812. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Proton za ulogu Softverski Inženjer in Spain je €72,249.

