Proton
Proton Dizajner Proizvoda Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Proton. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.6K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Proton, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Proton in Switzerland ima godišnju ukupnu naknadu od CHF 48,093. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Proton za ulogu Dizajner Proizvoda in Switzerland je CHF 33,874.

