Proton Marketing Plaće

Prosječna Marketing ukupna naknada in France u Proton kreće se od €75.6K do €107K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Proton. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

€85.9K - €102K
France
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
€75.6K€85.9K€102K€107K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Proton, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Marketing u Proton in France ima godišnju ukupnu naknadu od €107,356. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Proton za ulogu Marketing in France je €75,616.

