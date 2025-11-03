Imenik tvrtki
Proton Korisnička Služba Plaće

Prosječna Korisnička Služba ukupna naknada in North Macedonia u Proton kreće se od MKD 482K do MKD 658K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Proton. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Proton, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korisnička Služba u Proton in North Macedonia ima godišnju ukupnu naknadu od MKD 657,762. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Proton za ulogu Korisnička Služba in North Macedonia je MKD 481,981.

