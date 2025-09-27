Imenik tvrtki
Prophet
Prophet Menadžment Konzultant Plaće

Medijan Menadžment Konzultant paketa naknade in United States u Prophet ukupno iznosi $120K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Prophet. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Medijan paketa
company icon
Prophet
Senior Associate
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$120K
Razina
Senior Associate
Osnovna plaća
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Prophet?

$160K

Najnoviji podnesci plata
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžment Konzultant u Prophet in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $475,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Prophet za ulogu Menadžment Konzultant in United States je $105,000.

