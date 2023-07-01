Direktorij Tvrtki
Properly Plaće

Raspon plaća Properly je od $66,607 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj poslovnih operacija na donjem kraju do $150,750 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Properly. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Voditelj poslovnih operacija
$66.6K
Znanstvenik podataka
$107K
Softverski inženjer
Median $100K

Voditelj softverskog inženjerstva
$151K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Properly je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $150,750. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Properly je $103,545.

