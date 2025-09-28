Menadžer Proizvoda naknada in Poland u Procter & Gamble kreće se od PLN 346K year za B2 do PLN 407K year za B3. Medijan year paketa naknade in Poland ukupno iznosi PLN 331K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Procter & Gamble. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
