Imenik tvrtki
Procter & Gamble
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

Procter & Gamble Menadžer Proizvoda Plaće

Menadžer Proizvoda naknada in Poland u Procter & Gamble kreće se od PLN 346K year za B2 do PLN 407K year za B3. Medijan year paketa naknade in Poland ukupno iznosi PLN 331K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Procter & Gamble. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Prikaži 1 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

PLN 602K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Procter & Gamble?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Proizvoda ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

The highest paying salary package reported for a Menadžer Proizvoda at Procter & Gamble in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 547,756. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Menadžer Proizvoda role in Poland is PLN 306,552.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Procter & Gamble

Povezane tvrtke

  • Polaris
  • Whirlpool
  • Rakuten
  • Target
  • The Home Depot
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi