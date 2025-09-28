Strojarki Inženjer naknada in United States u Procter & Gamble kreće se od $101K year za B1 do $188K year za B3. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $102K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Procter & Gamble. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
