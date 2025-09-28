Imenik tvrtki
Procter & Gamble
Medijan Kemijski Inženjer paketa naknade in United States u Procter & Gamble ukupno iznosi $75K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Procter & Gamble. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Medijan paketa
company icon
Procter & Gamble
UX Researcher
Cincinnati, OH
Ukupno godišnje
$75K
Razina
BTA
Osnovna plaća
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Procter & Gamble?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Kemijski Inženjer u Procter & Gamble in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $85,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Procter & Gamble za ulogu Kemijski Inženjer in United States je $75,000.

