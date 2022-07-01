ProArch Plaće

Plaće u ProArch kreću se od $4,350 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $54,026 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ProArch . Zadnje ažuriranje: 10/21/2025