Imenik tvrtki
ProArch
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

ProArch Plaće

Plaće u ProArch kreću se od $4,350 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $54,026 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ProArch. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analitičar Podataka
$4.4K
Znanstvenik Podataka
$18.2K
Menadžer Proizvoda
$54K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Softverski Inženjer
$18.8K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ProArch je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $54,026. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ProArch je $18,512.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ProArch

Povezane tvrtke

  • PayPal
  • Stripe
  • Apple
  • Intuit
  • Netflix
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi