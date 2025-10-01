Imenik tvrtki
Preqin
Preqin Softverski Inženjer Plaće u Greater London Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater London Area u Preqin ukupno iznosi £88.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Preqin. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£88.5K
Razina
-
Osnovna plaća
£88.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Preqin?

£121K

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Preqin in Greater London Area ima godišnju ukupnu naknadu od £115,101. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Preqin za ulogu Softverski Inženjer in Greater London Area je £88,521.

