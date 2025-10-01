Imenik tvrtki
Premise Znanstvenik Podataka Plaće u Northern Virginia Washington DC

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in Northern Virginia Washington DC u Premise ukupno iznosi $120K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Premise. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
Ukupno godišnje
$120K
Razina
-
Osnovna plaća
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Premise?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

ČPP

Premise şirketindeki in Northern Virginia Washington DC Znanstvenik Podataka pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $205,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Premise şirketinde Znanstvenik Podataka rolü in Northern Virginia Washington DC için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $120,000 tutarındadır.

