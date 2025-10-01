Imenik tvrtki
Premier
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

  • Charlotte, NC Greater Area

Premier Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u Charlotte, NC Greater Area

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Charlotte, NC Greater Area u Premier ukupno iznosi $214K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Premier. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Ukupno godišnje
$214K
Razina
-
Osnovna plaća
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$23.5K
Godine u tvrtki
6 Godine
Godine iskustva
20 Godine
Koji su karijerni nivoi u Premier?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Premier in Charlotte, NC Greater Area ima godišnju ukupnu naknadu od $218,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Premier za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Charlotte, NC Greater Area je $210,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Premier

Povezane tvrtke

  • Pinterest
  • Lyft
  • Tesla
  • Stripe
  • Facebook
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi