Precision Castparts Plaće

Plaće u Precision Castparts kreću se od $72,471 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $196,980 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Precision Castparts . Zadnje ažuriranje: 9/18/2025