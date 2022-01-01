Praetorian Plaće

Plaće u Praetorian kreću se od $122,000 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $175,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Praetorian . Zadnje ažuriranje: 9/17/2025