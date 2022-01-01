Imenik tvrtki
Praetorian
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Praetorian Plaće

Plaće u Praetorian kreću se od $122,000 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $175,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Praetorian. Zadnje ažuriranje: 9/17/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $122K
Softverski Inženjer
Median $175K
Ljudski Resursi
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Praetorian je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $175,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Praetorian je $129,350.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Praetorian

Povezane tvrtke

  • Square
  • Stripe
  • Tesla
  • Amazon
  • Netflix
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi