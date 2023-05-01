PowerToFly Plaće

Plaće u PowerToFly kreću se od $42,210 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $238,800 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika PowerToFly . Zadnje ažuriranje: 9/17/2025