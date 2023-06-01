Imenik tvrtki
Pomelo
Pomelo Plaće

Plaće u Pomelo kreću se od $15,501 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $54,000 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Pomelo. Zadnje ažuriranje: 10/20/2025

Softverski Inženjer
Median $31.2K
Poslovni Analitičar
$15.5K
Dizajner Proizvoda
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Pomelo je Dizajner Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $54,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Pomelo je $31,200.

