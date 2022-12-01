Imenik tvrtki
Poloniex
Poloniex Plaće

Plaće u Poloniex kreću se od $57,972 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $140,700 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Poloniex. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Analitičar Podataka
$58K
Dizajner Proizvoda
$141K
Softverski Inženjer
Median $110K

ČPP

Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Poloniex er $110,000.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Poloniex er $110,000.

