Plural Plaće

Medijan plaće u Plural je $111,561 za Savjetnik za Upravljanje . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Plural. Zadnje ažuriranje: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Savjetnik za Upravljanje
$112K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Plural je Savjetnik za Upravljanje at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $111,561. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Plural je $111,561.

