Plum
Plum Plaće

Plaće u Plum kreću se od $102,578 ukupne godišnje naknade za Menadžer Softverskog Inženjerstva na donjoj strani do $111,303 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Plum. Zadnje ažuriranje: 11/28/2025

Softverski Inženjer
$111K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$103K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Plum je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $111,303. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Plum je $106,941.

Ostali resursi

