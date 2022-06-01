PLS Plaće

Plaće u PLS kreću se od $30,311 ukupne godišnje naknade za Korisnička Služba na donjoj strani do $74,562 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika PLS . Zadnje ažuriranje: 11/28/2025