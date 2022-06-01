Imenik tvrtki
PLS
PLS Plaće

Plaće u PLS kreću se od $30,311 ukupne godišnje naknade za Korisnička Služba na donjoj strani do $74,562 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika PLS. Zadnje ažuriranje: 11/28/2025

Korisnička Služba
$30.3K
Softverski Inženjer
$74.6K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u PLS je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $74,562. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u PLS je $52,436.

