Imenik tvrtki
PLR Projects
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
Najbolji uvidi
  • Doprinesi nečim jedinstvenim o PLR Projects što bi moglo biti korisno drugima (npr. savjeti za razgovor, odabir tima, jedinstvena kultura, itd.).
    • O nama

    PLR Projects Private Limited, established in 1980, is a leading company specializing in Mining, Power, Irrigation, Roads, Railways, and various projects, known for its commitment to quality services.

    http://www.plrprojects.com
    Web stranica
    1980
    Godina osnivanja
    840
    Broj zaposlenika
    $100M-$250M
    Procijenjeni prihod
    Sjedište

    Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

    Pretplatite se na verificirane ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

    Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

    Istaknuti poslovi

      Nisu pronađeni istaknuti poslovi za PLR Projects

    Povezane tvrtke

    • Tesla
    • Apple
    • Pinterest
    • Intuit
    • Lyft
    • Pogledaj sve tvrtke ➜

    Ostali resursi