Plivo
Plivo Plaće

Plaće u Plivo kreću se od $5,951 ukupne godišnje naknade za Information Technologist (IT) na donjoj strani do $76,988 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Plivo. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Softverski Inženjer
Median $29.3K

Backend Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Menadžer Proizvoda
$77K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$61.7K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Plivo, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Plivo je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $76,988. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Plivo je $29,302.

