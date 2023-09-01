Imenik tvrtki
Pliancy
Pliancy Plaće

Plaće u Pliancy kreću se od $109,450 ukupne godišnje naknade za Informatičar (IT) na donjoj strani do $110,550 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Pliancy. Zadnje ažuriranje: 11/28/2025

Informatičar (IT)
$109K
Softverski Inženjer
$111K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Pliancy je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $110,550. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Pliancy je $110,000.

