Plexus Worldwide Plaće

Plaće u Plexus Worldwide kreću se od $29,914 ukupne godišnje naknade za Hardverski Inženjer na donjoj strani do $51,725 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Plexus Worldwide . Zadnje ažuriranje: 11/28/2025