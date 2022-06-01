Imenik tvrtki
Plexus Worldwide Plaće

Plaće u Plexus Worldwide kreću se od $29,914 ukupne godišnje naknade za Hardverski Inženjer na donjoj strani do $51,725 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Plexus Worldwide. Zadnje ažuriranje: 11/28/2025

Hardverski Inženjer
$29.9K
Softverski Inženjer
$51.7K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Plexus Worldwide je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $51,725. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Plexus Worldwide je $40,820.

